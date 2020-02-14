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Гривна пошла в плюс: появился актуальный курс валют

пятница, 14 февраля 2020, 20:24
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В пятницу, 14 февраля, котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,46 - 24,48 гривни;

Евро - 26,55 - 26,57 гривни;

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Напомним, что аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

Подробнее о курсе валют в ближайшее время, читайте в материале "Апострофа": Опять 25: горячие пирожки кончились и спасать гривну нечем.

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