Скандальное решение Трампа может аукнуться украинскому Крыму: появилось предупреждение

Если Украина потеряет свою субъектность, Запад может принять по аннексированному Крыму решение, аналогичное признанию Голанских высот.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он считает, что решение президента США Дональда Трампа может быть опасным для Украины, но зависеть все будет только от Киева.

"Это будет зависеть не от позиции (мирового, – "Апостроф" ) сообщества, а от субъектности Украины", - говорит он.

Семиволос отмечает, что в ситуации с Голанскими высотами Сирия потеряла субъектность и именно это стало причиной решения со стороны Белого дома.

"Если Украина потеряет субъектность, то с нами считаться не будут", - предупредил Семиволос.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Импотенция ООН и разрушение мира: что значит скандальное решение США по Израилю.