В США закатили истерику из-за альфа-самца Путина: видео

В США в телепрограмме высмеяли игру в хоккей президента Российской Федерации Владимира Путина.

Видео опубликовали на YouTube-канале.

Так, там посмеялись над игрой, которая состоялась в Сочи (Россия). Команда под названием "Легенды хоккея", в состав которой входил глава РФ, завершилась их победой. Десять шайб забросил в ворота сам Путин.

В частности, в американском шоу высмеяли заметную игру в "поддавки" других хоккеистов для президента России. Не обошлось и без акцента на моменте падения Путина, когда он зацепился за красную дорожку.

"Путин встретил своего самого грозного противника - кусок тряпки. Говорят, что эта тряпка уже убита и завернута в большую тряпку", - отметил ведущий.

Как сообщал "Апостроф", украинский карикатурист Андрей Петренко высмеял в своей карикатуре игру президента России Владимира Путина в хоккей, которая состоялась 10 мая в ледовом Дворце в Сочи (Россия).

Также известный российский художник Сергей Елкин рассмешил новой карикатурой, на которой изображен российский президент Владимир Путин на коньках и со смертоносной хоккейной клюшкой в руках.



