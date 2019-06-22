​Зеленский как и Порошенко не делает ничего для установления мира, – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Антивоенная риторика президента Украины Владимира Зеленского остается только словами, так как и бездействия экс-главы государства Петра Порошенко.

Об этом сообщают на официальной странице партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"В день скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны в Украине мы заявляем: война – это огромная трагедия для страны, для каждой семьи, для украинского народа. В годы Великой Отечественной Украина понесла тяжелейшие потери. За освобождение Украины от фашизма на фронтах сражались более 7 миллионов украинцев и более полутора миллионов не вернулись с войны домой. Украина потеряла каждого пятого жителя. Героизм нашего народа и огромные потери, понесенные в борьбе с национал-социализмом, заслуживают того, чтобы о них помнили новые поколения украинцев", – сказано в заявлении.

В партии подчеркнули, что ее главная цель – восстановить мир на Донбассе – сегодня должна стать общей для всех ответственных политиков.

"Но для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз. Люди ждут от президента Зеленского конкретных действий. Нужна политическая воля для начала прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва. Необходима конкретная работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Нужна дорожная карта к миру", – заявили в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

В политсиле отметили, что уже подготовили план по восстановлению окончательного мира в Украине.

"Мы прекрасно понимаем, что украинскому народу мир нужен уже сейчас. И мы постоянно работаем над этим. У "Оппозиционной платформы – За жизнь" есть План урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Этот мирный план – реальный механизм для восстановления мира. Но сегодня мы уже с сожалением констатируем, что нынешняя власть ничем не отличается от режима Порошенко и не делает ничего конкретного для восстановления мира в Украине", – резюмируется в заявлении партии.