Топ-чиновник Зеленского рассказал, как его отец воевал с "бандеровцами"

Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал о сложном прошлом своего отца и его войне с "бандеровцами".

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

"Да, сегодня у меня есть вопросы к истории, к войне, есть память, но, когда я приезжаю в Германию, то не смотрю с ненавистью на современных немцев. Да, я вам больше скажу, у меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи. Да, об их поступках. Он служил в пехоте Красной армии. После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах. Я рос с ощущением, что "бандеровцы" - это зло", - рассказал он.

Также Шефир рассказал о мощной пропаганде и информационной политике в то время.

"Я читаю, смотрю что-то, узнаю, разговариваю с представителями обоих лагерей и понимаю, что людей столкнули. Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили - это бандиты. Информационная политика тогда вот так работала. Я вам больше скажу, у отца был первый инфаркт после того, как в 90-е начали раскрывать информацию о преступлениях Сталина. Он свято верил в советские лозунги и говорил: "Мы шли с именем Сталина в бой", - рассказал помощник президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее Шефир пояснил отказ от военного парада.

Также Шефир высказался про хороших россиян и скандал с сериалом "Сваты".

Кроме того, Шефир поделился мнением про украинский язык и компромисс с Донбассом.