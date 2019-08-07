RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.30
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

00:20
Появилось интересное доказательство участия России в войне на Донбассе: фото

7 августа

23:57
Украина имеет большой потенциал: эксперт оценил перспективы сотрудничества с Турцией
23:38
В Тернополе "рекордно" пьяный водитель устроил жуткое ДТП: фото и видео с места
23:27
Задержание экс-президента Киргизии: появились новые данные о жертвах и кадры с места
23:06
Лига чемпионов: все результаты 7 августа
22:56
Пытали током и душили: украинец рассказал о страшных пытках ФСБ в Крыму, видео
22:45
Свитолина в матче-триллере пробилась в третий раунд престижного турнира
22:20
Украина и Турция достигли важных договоренностей о ЗСТ: озвучены цифры
22:18
Изъяли много оружия: появились данные о мужчине, который прострелил голову охраннику в Полтаве
21:52
"Драконы" обыграли российских "быков" в Лиге чемпионов: видеообзор
21:50
Черный дым застилает все небо: под Киевом вспыхнул мощный пожар, фото и видео
21:40
Искали повод: всплыли новые детали наглой выходки боевиков ЛНР на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина имеет большой потенциал: эксперт оценил перспективы сотрудничества с Турцией

среда, 07 августа 2019, 23:57
переглянути новину українською

Россия имеет большие ресурсы, однако Украина может улучшить свой потенциал, сотрудничая с Турцией.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Украинского института будущего" Илия Куса.

По его словам, Украина пока отстает от России по многим направлениям, однако можно улучшить ситуацию. Поэтому эксперт рассказал о дальнейших шагах, чтобы решить эти проблемы.

"Надо делать все, чтобы хотя бы сравняться в некоторых аспектах с Россией. У них большие ресурсы, но в сфере поддержки безопасности в Черном море Украина имеет большой потенциал. Мы можем стать основным партнером Турции по обеспечению свободы судоходства в Черноморском бассейне, в отличие от России. Надо работать системно, целостно, адекватно. Суть всего сотрудничества с Турцией - чистый прагматизм", - отметил Куса.

Он также заявил, что в Турции усиливается российское лобби, которое может помешать налаживанию отношений с Киевом, например, в энергетической сфере.

"Но дрейф Турции от Запада в целом означает не сближение с Россией, а тенденцию к выходу Анкары на самостоятельную внешнюю политику. Там хотят, чтобы Турция стала региональной супердержавой, которая не зависит от глобальных центров влияния - ни от США, ни от России, ни от Китая. Украина может стать равноценным партнером, который поможет воплотить эту мечту и в то же время получит необходимые материальные ресурсы", - подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Турецкий гамбит Зеленского: чем жертвовать и чего добиваться".

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нам до задницы ваш газ: что сказал Коломойский российским СМИ

Соединенные штаты Украины сделают нас процветающей страной - Алексей Арестович

"Блеск и нищета" победителей: о последнем аккорде мажоритарной системы

Путин мечтает о "второй Ялте", но ему не с кем договариваться - Павел Фельгенгауэр

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: