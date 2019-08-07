Украина имеет большой потенциал: эксперт оценил перспективы сотрудничества с Турцией

Россия имеет большие ресурсы, однако Украина может улучшить свой потенциал, сотрудничая с Турцией.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Украинского института будущего" Илия Куса.

По его словам, Украина пока отстает от России по многим направлениям, однако можно улучшить ситуацию. Поэтому эксперт рассказал о дальнейших шагах, чтобы решить эти проблемы.

"Надо делать все, чтобы хотя бы сравняться в некоторых аспектах с Россией. У них большие ресурсы, но в сфере поддержки безопасности в Черном море Украина имеет большой потенциал. Мы можем стать основным партнером Турции по обеспечению свободы судоходства в Черноморском бассейне, в отличие от России. Надо работать системно, целостно, адекватно. Суть всего сотрудничества с Турцией - чистый прагматизм", - отметил Куса.

Он также заявил, что в Турции усиливается российское лобби, которое может помешать налаживанию отношений с Киевом, например, в энергетической сфере.

"Но дрейф Турции от Запада в целом означает не сближение с Россией, а тенденцию к выходу Анкары на самостоятельную внешнюю политику. Там хотят, чтобы Турция стала региональной супердержавой, которая не зависит от глобальных центров влияния - ни от США, ни от России, ни от Китая. Украина может стать равноценным партнером, который поможет воплотить эту мечту и в то же время получит необходимые материальные ресурсы", - подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Турецкий гамбит Зеленского: чем жертвовать и чего добиваться".