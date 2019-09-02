Раскрыты детали уловки Запада и России по обмену пленными с Украиной

Россия и Запад, воспользовавшись неопытностью президента Владимира Зеленского, вынуждают его пойти на обмен пленными, который не особо выгоден Украине.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал военный эксперт и блоггер Алексей Арестович.

"В Кремле воспользовались неопытностью Зеленского и провели информационную кампанию. Показали, что из сибирских лагерей заложники Кремля передвигаются в Москву, были какие-то "утечки информации" в прессе. И они же сформировали среди украинцев мнение, что вот-вот произойдет обмен. В результате, в столичном аэропорту "Жуляны" родные в течение семи часов ждали пленных. Затем обмен сорвали, затянули и поставили Зеленскому "вилку" - чтобы с одной стороны он пообещал, что вот-вот вернутся пленные, а с другой заявил, что Россия поставила нам такие условия, которые мы не можем выполнить", - объяснил он.

По его словам, в частности, Кремль требует возвращения ключевого свидетеля в трагедии рейса MH17 Владимира Цемаха, которого СБУ похитили с территории так называемой ДНР.

"Украина не может этого сделать, потому что она очень много потеряет в Гаагском трибунале. Теперь под давлением Европы и общества Зеленский должен принять определенное решение и пойти на обмен, который нам очень невыгоден. Это был политический "развод" неопытного президента Зеленского, который совместно осуществили Россия и Запад", - добавил эксперт.

Подробнее об эпопее с освобождением пленных украинцев, читайте в материале "Апострофа": Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру.