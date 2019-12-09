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"Сладкое меню" от врага: каковы главные риски для Зеленского на переговорах с Путиным

понедельник, 09 декабря 2019, 18:39
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Одним из самых серьезных рисков переговоров на нормандском саммите, который 9 декабря проходит в Париже, является привязка "газового вопроса" к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Такие мнение высказали опрошенные "Апострофом" эксперты.

"Я убежден, что вопрос газа будет в списке того "сладкого меню", которым россияне будут склонять Зеленского к сотрудничеству. Они имеют довольно подробный политический портрет Зеленского, знают, насколько эмоционально президент относится к вопросу тарифов, и однозначно будут на него давить", - считает исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андрусив.

По мнению украинского дипломата, главного советника Международного Центра перспективных исследований (МЦПИ) Василия Филипчука, нынешнее состояние газового рынка в Украине должно стать основанием для того, чтобы проигнорировать российскую "замануху".

"Мы наконец, после 4-летней задержки, ввели европейскую модель рынка газа, и роль государства в этом вопросе практически нивелирована. А поэтому те времена, когда вопрос газа был серьезным фактором межгосударственных отношений, должны остаться в прошлом", - подчеркнул он.

Эксперты единодушны в том, что любой сценарий, когда по итогам встречи мы получим более выгодные для Украины условия, можно считать положительным. Также успешным результатом переговоров для Украины будет отсутствие результата.

"Если переговоры не приведут ни к чему, конфликт вернется к состоянию, в котором он был последние 4 года. Этот сценарий является следующим за позитивом после достижения договоренностей, которые будут лучше или хотя бы не хуже, чем договоренности в Минске. А плохим для нас результатом будет, если русскими удастся переиграть Зеленского, и мы получим худшие договоренности. В частности, принцип прямых переговоров с сепаратистскими "республиками", - предположил эксперт по международным отношениям МЦПИ Николай Капитоненко.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже

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