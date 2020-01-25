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Секс и деньги: появилась забавная фотожаба со скандальными министром и нардепом

суббота, 25 января 2020, 10:09
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Недовольство министра образования и науки Украины Анны Новосад уровнем своей зарплаты, которая в 2019 году в среднем составляла 63,4 тысячи гривен за месяц, стала поводом вспомнить о секс-скандале с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Богданом Яременко.

Забавная фотожаба по этому поводу появилась в соцсети Facebook.

На фотоколаже министр Новосад изображена рядом с депутатом Яременко, который с жестом плейбоя интересуется у топ-чиновницы: "Добрый день. Говорят вам не хватает денег, можем договориться".

Напомним, что народного депутата Украины Богдана Яременко, который во время заседания парламента был замечен за перепиской с девушками легкого поведения, уволили с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Как ранее сообщал "Апостроф", народного депутата от фракции "Слуга народа" Дмитрия Люботу заметили в зале Верховной Рады за экспериментами со своей внешностью.

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