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Это элемент борьбы: политолог дал интересный прогноз по импичменту Трампа

четверг, 30 января 2020, 14:06
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Нынешний состав Сената не сможет отстранить от должности президента США Дональда Трампа, однако процесс по импичменту будут максимально использовать его политические оппоненты на выборах.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По мнению эксперта, для отстранения Дональда Трампа с должности президента США в Сенате не хватит голосов.

"Для этого должны 67 сенаторов проголосовать за отстранение от власти. Сейчас в Сенате 47 демократов. Значит нужно еще 20 республиканцев, а это невозможно. Они по партийным соображениям этого не сделают", - заметил Андрей Пионтковский.

Политолог считает, что поддержка со стороны хотя бы четырех республиканцев будет большой политической и психологической победой для демократов. Это не выполнит необходимое требование 2/3, необходимых для принятия решения, но количество проголосовавших за импичмент составит 51 – это большинство в Сенате. К тому же можно будет заявить, что обе палаты парламента высказались за импичмент.

"Процесс в Сенате – это не о том, отстранят ли Трампа от власти. Это важнейший элемент предвыборной борьбы. За этим смотрят миллионы избирателей. И от того, чьи доводы покажутся убедительней, определится их позиция на выборах в ноябре. Думаю, что 80% избирателей уже определились, за кого будут голосовать. Сейчас идет борьба за неопределившихся", - подчеркнул эксперт.

По мнению Андрея Пионтковского, республиканцы занимают в процессе по импичменту Трампа ошибочную позицию.

"Основной тезис республиканцев был такой: предположим, что демократы правы, но поступок Трампа не настолько серьезен, чтобы за него можно было отстранить президента от должности. По-моему, такая позиция была ошибочной. Они косвенно, но практически соглашались с аргументами обвинения. Скорее всего, колеблющиеся, посмотрев все это действо, будут голосовать за демократов", - предположил политолог.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский.

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