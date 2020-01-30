Это элемент борьбы: политолог дал интересный прогноз по импичменту Трампа

Нынешний состав Сената не сможет отстранить от должности президента США Дональда Трампа, однако процесс по импичменту будут максимально использовать его политические оппоненты на выборах.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По мнению эксперта, для отстранения Дональда Трампа с должности президента США в Сенате не хватит голосов.

"Для этого должны 67 сенаторов проголосовать за отстранение от власти. Сейчас в Сенате 47 демократов. Значит нужно еще 20 республиканцев, а это невозможно. Они по партийным соображениям этого не сделают", - заметил Андрей Пионтковский.

Политолог считает, что поддержка со стороны хотя бы четырех республиканцев будет большой политической и психологической победой для демократов. Это не выполнит необходимое требование 2/3, необходимых для принятия решения, но количество проголосовавших за импичмент составит 51 – это большинство в Сенате. К тому же можно будет заявить, что обе палаты парламента высказались за импичмент.

"Процесс в Сенате – это не о том, отстранят ли Трампа от власти. Это важнейший элемент предвыборной борьбы. За этим смотрят миллионы избирателей. И от того, чьи доводы покажутся убедительней, определится их позиция на выборах в ноябре. Думаю, что 80% избирателей уже определились, за кого будут голосовать. Сейчас идет борьба за неопределившихся", - подчеркнул эксперт.

По мнению Андрея Пионтковского, республиканцы занимают в процессе по импичменту Трампа ошибочную позицию.

"Основной тезис республиканцев был такой: предположим, что демократы правы, но поступок Трампа не настолько серьезен, чтобы за него можно было отстранить президента от должности. По-моему, такая позиция была ошибочной. Они косвенно, но практически соглашались с аргументами обвинения. Скорее всего, колеблющиеся, посмотрев все это действо, будут голосовать за демократов", - предположил политолог.

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