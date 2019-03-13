Это бизнес: у Зеленского рассказали, как украинцев разводят со скупкой голосов под выборы

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснили, почему подкуп украинцев на выборах – это ни что иное как бизнес.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал политтехнолог и спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Ведь ты можешь продать голос за 300, 500, 1000 грн. Но если подумать, то мы все неглупые люди и прекрасно понимаем, что если тебе за это заплатили, то эту сумму потом отобьют, как в бизнесе. Когда ты делаешь любое инвестирование, ты потом его хочешь вернуть. И вот когда проинвестировали твой голос, то потом эти деньги назад вернутся тому, кто сделал эту инвестицию. Вопрос только заключается в том, что заплатив сегодня 300, 500, 1000 грн, завтра у тебя через бюджет или другие схемы заберут 5, 6, 10 тысяч гривен. К сожалению, так и есть", - сказал он.

Политтехнолог заверил, что на подкуп избирателей команда Зеленского не пойдет.

"У нас нет для этого ни желания, ни возможностей. Это нарушение законодательства. Заниматься какими-то подкупами, выстраивать какие-то сетки, о которых сегодня многие говорят. Это не про нас, мы этого делать не будем 100%. Скупка голосов – это преступление. И надо отдать должное, здесь позиция Авакова (министр МВД Украины, - прим. ред.) достаточно понятна и во многом будет выполняться. То, что декларируется, будет реализовано. Почему? У Авакова, на мой взгляд, не такие уж гладкие отношения с действующим гарантом", - добавил Разумков.

Подробнее о том, как команда Зеленского готовится к выборам, читайте в материале "Апострофа": "Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков.