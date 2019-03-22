Новый скандал вокруг выборов: с кем тайно встречалась Тимошенко

Согласно с журналистским расследованием кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко перед выборами неоднократно посещала министерство внутренних дел и встречалась с его председателем Арсеном Аваковым.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, в субботу, 16 марта, - в день акции, организованной "Национальным корпусом" и "Национальным дружинами" - журналисты заметили, как Mercedes и автомобиль сопровождения Тимошенко, которые заехали на территорию МВД без всякой проверки, в то время как других при въезде - проверяли с собаками.

Тимошенко находилась в здании МВД около часа. По словам журналистов, машины лидера "Батькивщины" в таком же составе выехали с территории ведомства. На переднем сиденье съемочная группа заметила саму Юлию Тимошенко.

Журналисты программы "Схемы" взяли комментарий у кандидата в президенты и поинтересовались причиной посещения МВД. По ее словам эти встречи "посвящены только честным выборам".

"Действующий президент думает, что он может купить выборы - не получится. Выборы он не купит", - сказала Тимошенко.

На уточнение, как ее частные разговоры с Аваковым помогут честным выборам, кандидат ответила: "Я подала два заявления на имя Арсена Авакова о совершении преступления. И каждый раз я общалась на эту тему, чтобы передать эти заявления, передать доказательства".

Как отметили журналисты, публично заявления о преступлении лидер "Батькивщины" передавала в МВД в феврале.

Также Тимошенко уклонилась от ответа о судьбе Авакова в случае его победы.

"Мы суеверные все, да? Мы верим в то, что любые переговоры надо вести только после победы. И вообще мне кажется, что в правильной нравственной политике не нужны какие-то договоренности, какие-то кулуарные вещи. Надо просто знать, что каждый делает свои дела, и я сегодня благодарю министру внутренних дел", - ответила Тимошенко.

Сам Аваков прокомментировал ситуацию журналистам и сказал, что как министр он "общается почти со всеми кандидатами".

"Юлия Тимошенко как кандидат в президенты в последние месяцы неоднократно посещала МВД. Она подавала заявления о нарушениях, давала показания по делам, принимала участие в следственных действиях, обращалась о предоставлении личной охраны и тому подобное. В том числе она встречалась с министром внутренних дел", - отметил Аваков.

В свою очередь, вопрос о сохранении своей должности он считает выходящим за пределы компетенции президента.

"Какие там будут фамилии - будет решать новая коалиция. Относительно высказываний Тимошенко, то она только поддержала позицию МВД по обеспечению законности выборов и недопущения фальсификаций, и это абсолютно адекватная реакция кандидата, стремящегося получить честную и легитимную победу", - заявил министр внутренних дел.

В то же время журналисты отмечают, что внутренние противоречия между СБУ и Генпрокуратурой с МВД и Нацполицией все чаще заметны внешне.

"Причина этому - политика. Поэтому и обострение перед выборами - прогнозируемое. Служба безопасности и Генеральная прокуратура - это вертикаль главы государства, креатуры президента Петра Порошенко, которые играют на его стороне. По другую сторону - МВД и подчиненная ему Нацполиция. Партнер Порошенко по коалиции Арсен Аваков, похоже, уже давно играет свою игру, самостоятельную от президента. И на этих выборах он как политик, очевидно, сделал ставку не на него - а на других лидеров президентской гонки", - заявляют журналисты.

Как сообщал "Апостроф", 20 марта на автодороге Киев-Чоп, неподалеку от города Дубно, Ровенской области, правоохранители задержали подозреваемого в массовом подкупе избирателей для выборов президента.