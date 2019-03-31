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Фанат Путина отличился "смелым" фото на выборах президента

воскресенье, 31 марта 2019, 13:32

В сети показали фаната президента Российской Федерации Владимира Путина, который проголосовал за него на выборах президента Украины.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Запрещенная Украина".

В интернете опубликовали снимок, как неизвестный на выборах отдал свой голос за Путина. Президент РФ не является кандидатом на пост главы Украины, однако его фаната это не остановило. Он на весь бюллетень написал "За Путина", испортив таким образом сам бюллетень.

"Стало известно, за кого проголосовал Порошенко на выборах", - написали и посмеялись в сети.

Отметим, что фотографировать в кабинке для голосования на участках запрещено. На фото видно бюллетень и рука фаната Путина, но запечатлеть свое лицо избиратель побоялся.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотожабу, которая развеселила пользователей в день выборов президента Украины.

Также в интернете избиратели, в том числе и из других стран, публикуют фотографии с участков.

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