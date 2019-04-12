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Возможен новый Майдан: назван самый опасный сценарий переговоров Зеленского с Путиным
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Возможен новый Майдан: назван самый опасный сценарий переговоров Зеленского с Путиным

пятница, 12 апреля 2019, 11:21

Если шоумен Владимир Зеленский победит на выборах президента Украины, а затем станет игнорировать настроения граждан, у него могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до Нового Майдана.

Такую точку зрения "Апострофу" выразил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, вариант с соблюдением Минских соглашений будет очень комфортным для России и очень опасным для Украины.

"С одной стороны, наша страна действительно может получить мир, но с другой стороны Россия не только решает все свои проблемы на Донбассе, но и в среднесрочной перспективе получает шанс захватить всю Украину. Дело в том, что в нашей стране действительно многие хотят скорейшего прекращения войны. Согласно социологическому исследованию... по состоянию на декабрь прошлого года, 51,2% граждан Украины желают достичь мира путем компромиссов. Но эти компромиссы имеют четко очерченные границы. Например, граждане считают неприемлемыми как раз те уступки, которые предусмотрены Минскими соглашениями", - пишет эксперт.

Если Зеленский не прислушается к народу, его рейтинг быстро упадет, а Россия сможет повторить сценарий "русской весны" 2014 года, считает Попович.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

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