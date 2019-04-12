РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

12 апреля

21:40
Центр Киева перекроют на выходные: названа причина
21:10
Встреча Порошенко и Макрона в Париже: опубликованы новые фото и видео
21:05
Судья "Танцев со звездами" снялась в прозрачном боди
20:50
В Киеве такси на "евробляхах" попало в серьезное ДТП: фото
20:38
В Одессе протестовали против застройки побережья высотками: фото
20:18
Наш путь – демократический и прозападный: Яценюк оценил будущее Украины
20:05
У Зеленского выдвинули условия по месту и времени дебатов с Порошенко
19:30
Стало известно, о чем Зеленский говорил с Макроном в Париже
19:03
Капитана скандального судна "Норд" объявили в розыск
18:46
Зеленский или Порошенко: букмекеры резко изменили котировки на победителя выборов
18:32
Под Киевом военные открыли новую космическую обсерваторию: опубликованы фото
18:03
"Нафтогаз" получил штраф в Украине: названа сумма и причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Встреча Порошенко и Макрона в Париже: опубликованы новые фото и видео

пятница, 12 апреля 2019, 21:10

В пятницу, 12 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, в Париже.

Соответствующие фото опубликованы на странице Порошенко в Facebook.

"Рад встрече с искренним другом Украины, Эммануэлем Макроном", – подписал фотографии президент Украины.

Также после встречи Порошенко дал интервью. В нем он рассказал о подробностях встреч как с Макроном, так и с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, основным вопросом переговоров было прекращение войны на Донбассе.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла в Париже 12 апреля.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: