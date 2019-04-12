Встреча Порошенко и Макрона в Париже: опубликованы новые фото и видео

В пятницу, 12 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, в Париже.

Соответствующие фото опубликованы на странице Порошенко в Facebook.

"Рад встрече с искренним другом Украины, Эммануэлем Макроном", – подписал фотографии президент Украины.

Также после встречи Порошенко дал интервью. В нем он рассказал о подробностях встреч как с Макроном, так и с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, основным вопросом переговоров было прекращение войны на Донбассе.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла в Париже 12 апреля.