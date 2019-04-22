ЦИК обработала 50%: Зеленский побеждает с фантастическим отрывом

ЦИК обработала 50% бюллетеней проголосовавших украинцев на выборах президента в воскресенье, 21 апреля.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.

Так, в частности по данным на 2.59 ЦИК обработала 50.18% бюллетеней, что соответствует почти 9 миллионам проголосовавших украинцев. В итоге, в президентской гонке, с почти трехкратным разрывом лидирует Владимир Зеленский. У него – 73.01% голосов. У Петра Порошенко – 24.65%.

Отметим, что согласно данным экзит-полов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах.