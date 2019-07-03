Скандал с походом Клюева в Раду: появилось важное заявление МВД

Министерство иностранных дел настоятельно порекомендовало ЦИК не регистрировать бывшего руководителя Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Об этом в Telegram написал народный депутат Мустафа Найем.

"Пока вы спали Министерство внутренних дел настоятельно попросило Центральную избирательную комиссию еще раз пересмотреть свое решение о регистрации Андрея Клюева. В письме за подписью министра внутренних дела Aрсена Авакова указывается, что под данным ведомства, после выезда в Российскую Федерацию глава администрации Виктора Януковича не пересекал государственную границу, а, соответственно не проживал на территории Украины последние пять лет и не может баллотироваться в Верховную раду", - написал он.

По словам Найема, теперь решение за Центральной избирательной комиссией.

"Думаю, к полудню Андрей Клюев будет снят с парламентских выборов и снова станет рядовым российским беженцем", - добавил депутат.

Как сообщал "Апостроф", в ГПУ рассказали, как встретят Клюева в Украине.