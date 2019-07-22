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Как разделятся места в Раде: появилась интересная инфографика

понедельник, 22 июля 2019, 13:36
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Стало известно, на сколько депутатских мест рассчитывает партия "Слуга народа" в Верховной Раде по итогам внеочередных парламентских выборов.

Об этом в понедельник, 22 июля, во время брифинга заявил руководитель штаба партии Александр Корниенко, передает Ліга.net.

По его словам, в парламент от "Слуги народа" проходят от 125 до 127 кандидатов в депутатов по мажоритарке и 121 или 122 - по партийному списку.

"В целом у нас сейчас распределение 416 мандатов, но вообще их 426, и за счет этого цифра будет меняться", - сказал он.

Как сообщалось, ЦИК завершила подсчет голосов на заграничных избирательных участках.

Подробнее о результатах парламентских выборов, читайте в материале "Апострофа": Будет темная лошадка: Зеленский никому премьера не отдаст.

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