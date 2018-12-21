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Киевский чиновник украл миллионы гривен, выделенных для переселенцев: названа фамилия

пятница, 21 декабря 2018, 17:10

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела по подозрению чиновника Киевской областной государственной администрации в злоупотреблении властью.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своем официальном сайте.

Так, антикоррупционные органы проводили расследование о трате средств в сумме 1,85 миллиона евро, которые были выделены представительством Европейского Союза в Украине для временного размещения и расселения внутренне перемещенных лиц. За эти деньги Служба по делам детей и семьи должна была обустроить социальное жилье для семей-переселенцев с детьми в Киевской области.

Как выяснилось во время следствия, начальник службы подписал ряд договоров на капитальный ремонт здания, которое находится в частной собственности. Потому в декабря 2017 года ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью.

"НАБУ утверждает, что во время досудебного расследования, возместило ущерб на общую сумму более 7 миллионов гривен, вернув имущество государству. Правоохранители не называют имя подозреваемого", - пишет издание "Украинская правда".

Также там отметили, что в 2016 году, когда было начато производство, должность начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации занимал Сергей Андрияш. Он был уволен по собственному желанию в апреле 2017 года.

"Согласно материалам судебного реестра, подозреваемый выделил средства на ремонт недвижимости, принадлежащей частной сельскохозяйственной фирме "Агросвит". В дальнейшем услуги оздоровления и отдыха в отремонтированном здании оказывали частные компании: "Гермес-Эко" и "Зоряный". По данным следствия, директором и основателем "Зоряного" является бывший подчиненный подозреваемого, кроме того, там работали сын и зять чиновника", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", генеральная прокуратура объявила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области и его первому заместителю.

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