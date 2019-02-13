РУС. | УКР.

среда, 13 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

22:26
Цинизм и нахальство: журналистка жестко высказалась о походах адвоката Зайцевой по ТВ
21:56
Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео
21:32
В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности
21:25
Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
21:25
Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры
21:13
Аякс - Реал: стартовые составы
21:07
МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева
21:00
Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: стартовые составы
20:35
Убийца древнего Крыма: в сети назвали причину разрушения известного памятника
20:04
В Иране террористы атаковали автобус: десятки погибших, фото и видео
19:40
Нужно менять всю систему: Тимошенко рассказала о новой конституции
19:35
В России бьют тревогу из-за новых санкций от США: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры

среда, 13 февраля 2019, 21:25

Правительство частично разблокировало работу МОЗ Украины, чтобы обеспечить непрерывность работы ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В среду, 13 февраля, Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которое позволяет и.о. министру здравоохранения доктору Ульяне Супрун выполнять обязанности министра, кроме исключительных полномочий как члена Кабинета Министров Украины, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2003 года № 1096 "О порядке выполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия".

"Это распоряжение является консолидированным решением правительства, позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы МОЗ Украины. Этот исключительный шаг Кабинета Министров Украины является ответом на то, что работа МОЗ Украины была заблокирована решением Окружного административного суда в городе Киев", - говорится в сообщении.

Такое распоряжение позволяет осуществить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупить оборудования, а также осуществить и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.

"В то же время Окружной административный суд Киева до сих пор не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым было запрещено доктору Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. 11 февраля судья сообщил, что ему требуется дополнительное время для принятия решения, потому что много документов", - говорится в сообщении.

Напомним, на пятницу, 15 февраля, назначено рассмотрение иска народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у доктора Ульяны Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины.

Как сообщал "Апостроф", в скандале с отстранением Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины появились новые подробности.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: