Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры

Правительство частично разблокировало работу МОЗ Украины, чтобы обеспечить непрерывность работы ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В среду, 13 февраля, Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которое позволяет и.о. министру здравоохранения доктору Ульяне Супрун выполнять обязанности министра, кроме исключительных полномочий как члена Кабинета Министров Украины, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2003 года № 1096 "О порядке выполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия".

"Это распоряжение является консолидированным решением правительства, позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы МОЗ Украины. Этот исключительный шаг Кабинета Министров Украины является ответом на то, что работа МОЗ Украины была заблокирована решением Окружного административного суда в городе Киев", - говорится в сообщении.

Такое распоряжение позволяет осуществить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупить оборудования, а также осуществить и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.

"В то же время Окружной административный суд Киева до сих пор не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым было запрещено доктору Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. 11 февраля судья сообщил, что ему требуется дополнительное время для принятия решения, потому что много документов", - говорится в сообщении.

Напомним, на пятницу, 15 февраля, назначено рассмотрение иска народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у доктора Ульяны Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины.

Как сообщал "Апостроф", в скандале с отстранением Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины появились новые подробности.