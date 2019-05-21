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Вернувшегося в Украину топ-чиновника вызвали в ГПУ
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Вернувшегося в Украину топ-чиновника вызвали в ГПУ

вторник, 21 мая 2019, 17:32
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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича, известного юриста Андрея Портнова.

Об этом сообщает издание "theБабель", ссылаясь на слова руководителя управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.

"Да, вызвали в качестве свидетеля", - заявил Горбатюк. Также он пояснил, что Портнова вызвали в Генпрокуратуру на 27 мая в качестве свидетеля в производствах относительно Евромайдана.

Напомним, 19 мая после пятилетнего отсутствия вернулся в Украину юрист Андрей Портнов, который занимал должность советника экс-президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах.

Как сообщал "Апостроф", политолог Виктор Андрусив, входящий в команду новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, поинтересовался у генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, будет ли притянут к ответственности бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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