Кто станет новым бизнес-омбудсменом в Украине: названо неожиданное имя

Бывший мэр Варшавы, действующий депутат польского Сейма Марчин Свенцицкий займет должность бизнес-омбудсмена Украины вместо Альгирдаса Шеметы.

Об этом сообщил действующий бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, передает УНИАН.

"Вчера на заседании совета была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенцицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", – сказал Шемета.

По его словам, Свенцицкий приступит к работе уже этой осенью, в то время как сам Шемета уже закончит свою деятельность в Украине.

Шемета – литовский и европейский политик, бывший министр финансов Литвы, занимал должность еврокомиссара по вопросам бюджета и финансовому планированию в 2009-2010 годах, а в 2010-2014 годах – по налогообложению, таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством. Шемета занимает данный пост с декабря 2014 года, до этого он занимал должность еврокомиссара по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством.

Как известно, Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинского антикоррупционной инициативы, заключенным между Кабинетом министров, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес ассоциацией, Федерацией работодателей, Торгово-промышленной палатой и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы относительно проявлений коррупции и любых других нарушений законных интересов предпринимателей органами государственной и коммунальной власти, предприятиями под их управлением и отдельными чиновниками. Совет бизнес-омбудсмена представляет и защищает интересы бизнеса в государственных органах.

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