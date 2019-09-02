Министр образования Украины ответила на скандал из-за безграмотности

Министр образования Украины Анна Новосад публично признала ошибки, которые сделала в публикации в соцсети ранее, и за которые ранее ее раскритиковала экс-член партии "Свобода" Ирина Фарион.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Также она пообещала "внимательней относиться" к ведению профилей в социальных сетях.

"Не боюсь признавать собственных ошибок, в частности грамматических, и учусь на них. Отныне иначе буду относиться к тому, как веду свой ФБ. Спасибо", - заявила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее новоизбранного депутата от "Слуги народа", основателя клиники "Борис" и внештатного советника президента Михаила Радуцкого во время заседания Верховной Рады застали за нецензурной перепиской о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

До этого в сети появилось видео как народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук пытается ответить журналистам на вопрос об имени избранного в Раде премьер-министра.