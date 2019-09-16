В России заговорили о новом обмене пленными с Украиной: названы сроки

В России думают над вторым этапом обмена пленными с Украиной, но конкретного списка возможных участников пока нет.

Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на слова адвоката Валентина Рыбина.

По его словам, пока также не обсуждались ориентировочные сроки нового обмена. Известно лишь, что это произойдет только после нормандского саммита, предварительно запланированного до конца октября.

"Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Но пока все, что называется, "находится в работе", поэтому когда и кто конкретно - пока неизвестно", - рассказал адвокат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что надо стремиться к возвращению всех граждан домой.

"Продолжение обмена, безусловно, необходимо. И менять надо всех на всех. Нельзя с этим затягивать слишком долго, поскольку человек не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что подготовка к новому обмену уже началась, а омбудсмен Людмила Денисова сообщила о передаче Москве списка украинцев.

В СМИ пишут, что Украина хочет обменять 113 человек. Сколько планирует вызволить Россия - не говорится, однако, по словам источников, "обмен будет равноценным".

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты показали, насколько отличается встреча после обмена пленными в Украине и в России.