"Теневая валюта" и не только: всплыли интересные детали о новом главе Харьковской ОГА

Назначенный в среду, 6 ноября, на должность председателя Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер и его супруга не задекларировали доходов за 2018 год, зато чиновник владеет биткоинами на сумму 15 миллионов гривен.

Об этом известно из декларации Алексея Кучера, опубликованной в едином госреестре.

В декларации новоназначенного председателя Харьковской ОГА удивляет отсутствие доходов за 2018 год, задекларированы только сбережения - биткоины на сумму 299 200 долларов, а также 87 000 долларов наличными. Семья Кучера не хранит деньги на банковских счетах. Супруга чиновника Виктория Кучер тоже указала в декларации 205 000 долларов сбережений наличкой.

Судя по декларации, в прошлом году у Кучера появился новый автомобиль (всего семья чиновника владеет пятью машинами - Lexus NX 200T, Audi Q5, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Passat и ГАЗ-САЗ), но ни расходов на него, ни подарков он не задекларировал. Среди предметов роскоши — золотые часы марки Rolex у него и его жены.

Также Алексей Кучер указал, что владеет 10% от общего капитала юридической компании "Дартло Групп" и 11 акциями компании "Николаевцемент".

Адвокат Алексей Кучер до назначения на должность председателя Харьковской ОГА был народным депутатом от "Слуги народа", членом комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. До этого он долгое время работал юристом, в частности, принимал участие в некоторых резонансных делах - защищал скандального харьковского судью Сергея Лазюка, задержанного за взятку, и Владимира Литвина по делу "рюкзаков Авакова" (закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5000 рюкзаков для Нацгвардии).

Адвокатскую лицензию Алексей Кучер получил в 2011 году. Работал в суде и прокуратуре. До последних парламентских выборов проживал в Харькове, где судя по декларации, владеет двумя квартирами - одной вместе с супругой (площадью 62,9 квадратных метра), а второй - лично (площадью 68,6 квадратных метра).

Как сообщал "Апостроф", в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Харьковской области.