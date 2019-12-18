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Очень сложный вопрос: Зеленский рассказал, ждать ли украинцам существенного повышения пенсий

среда, 18 декабря 2019, 14:58
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Фото: скриншот из видео\YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа о сроках повышения пенсий в Украине во время своего рабочего визита в село Красная Слободка на Киевщине.

Об этом можно судить, исходя из кадров визита президента, опубликованных в Telegram-канале Офиса президента.

"С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, ну, дайте хоть время", – растерянно ответил Зеленский на вопрос местного жителя, у которого несмотря на 40-летний стаж работы, пенсия составляет лишь 2,5 тысячи гривен.

При этом один из представителей его делегации улыбнулся и посоветовал пенсионеру пока продолжать "работать и подрабатывать".

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский озаботился инициативой того, чтобы украинки смогли раньше выходить на пенсию.

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