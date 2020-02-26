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Слухи об отставке Гончарука и его "преемнике" высмеяли забавными фотожабами

среда, 26 февраля 2020, 16:49
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Обсуждение кандидатур на место действующего премьер-министра Алексея Гончарука, среди которых фигурирует бывший заместитель главы Партии регионов, украинский олигарх Сергей Тигипко, вызвало появление в сети остроумных картинок.

Фотожабы по этому поводу опубликовал на своей Facebook-странице политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

На одной из картинок изображен бывший однопартиец Тигипки, экс-президент Виктор Янукович, который произносит свое знаменитое "Остановитесь!" и добавляет, что уже два раза был премьер-министром, а бог любит троицу.

Основой для еще одной фотожабы стал известный кадр из советского фильма «Собака Баскервилей», на котором Шерлок Холм, доктор Ватсон и прислуга Берримор обсуждают вой на болотах. Причину воя тот объясняет просто: "Это в Офисе президента решают кого проще затянуть в премьеры: Ющенко с пасеки или Лазаренко из Америки".

На третьей картинке изображен спиритический сеанс, на котором члены Офиса президента вызывают дух премьер-министра Столыпина.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Алексей Гончарук публично опроверг слухи о своей возможной отставке. По его словам, он часто слышит о том, что его увольняют.

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