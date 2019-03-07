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​Стало известно об интересных деталях суда против топ-пропагандиста Путина в Крыму

четверг, 07 марта 2019, 16:59

Крымский архитектор Владимир Мазурин, который потребовал у телеведущего Дмитрия Киселева выплатить долг за строительство виллы в Коктебеле утверждает, что последний признал часть долга.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Когда было последнее заседание, сторона Киселева признала на суде наличие долга, просто в меньшем объеме – 1 миллион 50 тысяч рублей. Вот об этом нигде не говорят, а это принципиально важно. Получается, что вне зависимости от суммы, которую присуждает суд, мы имеем исходную точку в апелляции: сторона ответчика признает за собой неоплату! Может, сумма в итоге будет меньше, но принципиально для меня другое: раз Дмитрий мне должен, значит, я не мошенник и не шантажист, а мошенник он", - заявил Мазурин.

По его словам, никаких угроз ему не поступало, но, как он сообщил, болеет диабетом первого типа, когда любой стресс почти смертельно опасен.

"Сам факт того, что мне неожиданно не заплатили, оказывал большое давление. Как только Дмитрий Киселев выступил на телевидении с гневом в мой адрес, уволили уже меня. На каком основании это сделано, мы тоже будем разбираться", - сообщил Мазурин.

Архитектор также обещает, что уже после решения суда о компенсации за работу он поднимет вопросы о моральном вреде, о зафиксированном вреде здоровью, о неподобающих условиях труда в доме у Киселева – это и есть предметы следующих исков.

Мазурин добавил, что достаточно долго ждал "мирного" решения сложившейся ситуации.

"Год я ждал относительно спокойно, напоминал о себе Дмитрию, он обещал разобраться, но времени так и не нашлось. На второй год я начал нервничать, но встретиться не получилось. Подходил крайний срок искового заявления, я обратился к своим партнерам, и мы подали иск в надежде, что это сподвигнет Дмитрия к диалогу. Этого не произошло", - уточнил архитектор.

Как сообщал "Апостроф", в Крыму уволили с работы архитектора Владимира Мазурина, которые написал статью об опасном строительстве виллы российского пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле.

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