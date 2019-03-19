​В Киеве топ-чиновница "увела" более миллиона гривен: фото и фамилия преступницы

Начальнику управления образования Деснянской РГА Тамаре Постолюк объявлено подозрение за хищение 1,2 млн грн средств, предназначенных для закупки оборудования для детских садов.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Так, чиновница, действуя в интересах частной фирмы, приняла оборудования, не соответствующее требованиям, предъявляемым в тендере для оборудования пищеблоков дошкольных учреждений Деснянского района. В общем, женщина "сэкономила" для себя средств на сумму 1,2 млн грн.

Злоумышленнице уже объявлено о подозрении по ч. 2. ст. 364 KK Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, наказание за которое предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сейчас готовится ходатайство об избрании должностному лицу меры пресечения.

Досудебное расследование указанного уголовного производства начато по материалам ОВЕЗ ОУ ГНИ в Деснянском районе ГУ ДФС в Киеве и осуществляется следователями СУ ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Как сообщал "Апостроф", бывшую начальницу управления капитального строительства одной из ОГА подозревают в причастности к хищению 2 миллионов гривен, выделенных на обустройство блиндажей для ВСУ.