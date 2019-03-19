​В Киеве топ-чиновница "увела" более миллиона гривен: фото и фамилия преступницы

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вторник, 19 марта 2019, 07:59

Начальнику управления образования Деснянской РГА Тамаре Постолюк объявлено подозрение за хищение 1,2 млн грн средств, предназначенных для закупки оборудования для детских садов.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Так, чиновница, действуя в интересах частной фирмы, приняла оборудования, не соответствующее требованиям, предъявляемым в тендере для оборудования пищеблоков дошкольных учреждений Деснянского района. В общем, женщина "сэкономила" для себя средств на сумму 1,2 млн грн.

Злоумышленнице уже объявлено о подозрении по ч. 2. ст. 364 KK Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, наказание за которое предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сейчас готовится ходатайство об избрании должностному лицу меры пресечения.

Досудебное расследование указанного уголовного производства начато по материалам ОВЕЗ ОУ ГНИ в Деснянском районе ГУ ДФС в Киеве и осуществляется следователями СУ ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Как сообщал "Апостроф", бывшую начальницу управления капитального строительства одной из ОГА подозревают в причастности к хищению 2 миллионов гривен, выделенных на обустройство блиндажей для ВСУ.

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