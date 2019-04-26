Террорист подался в Европу: сети встревожили данные СМИ о выезде Рубана из Украины

Бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которому было предъявлено подозрение в подготовке теракта, выехал с территории Украины.

Об этом уведомили правоохранители, передает УНН.

Отметим, что суд в Киеве 16 апреля выпустил Рубана из-под стражи, не обозначив специальных условий его передвижений по стране и за границу и не взяв с него подписку о невыезде.

Журналисты отмечают, что Рубан уехал в Варшаву (Польша).

Пользователи сети в комментариях к новости возмутились несовершенством системы правосудия в Украине и выразили недовольство судебным решением по Рубану, которое привело к тому, что тот просто может избежать наказания.

"ха, ха, ха - чувак вез полный бус оружия и его отпустили", "Ничего не понимаю. Если досудебное расследование завершено, дело передают в суд, суд выдаёт приговор. Почему сначала обвиняют по "расстрельным" статьям, а потом отпускают на все четыре стороны?..", - пишут в соцсетях.

Летом 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что расследование в деле о подготовке Савченко и Рубаном террористического акта в центре Киева завершено.

Как сообщал "Апостроф", 16 апреля подозреваемую в организации теракта Надежду Савченко и ее сообщника - Владимира Рубана выпустили из-под стражи, поскольку судьи так и не смогли продлить подозреваемым меру пресечения, которая завершилась накануне, 15 апреля.