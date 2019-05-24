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Суд принял решение по экс-главе генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене

пятница, 24 мая 2019, 17:01
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24 мая Киевский апелляционный суд на заседании освободил из-под стражи генерал-полковника Владимира Заману.

Об этом сообщил сам Замана в Facebook.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала", - указано в сообщении на его странице.

Как сообщили "Украинской правде" в Генпрокуратуре, Заману отпустили потому, что защита экс-начальника Генштаба считает, что риски, которые стали основанием для его ареста, изменились после завершения расследования.

"Основаниями для принятия такого решения стали, в том числе, доводы стороны защиты об изменении рисков ... в связи с объявлением Главной военной прокуратурой об окончании досудебного расследования", - отметили в ГПУ.

Среди предусмотренных законом рисков, которые могут быть основанием для ареста, является сокрытие от правоохранителей, уничтожение, сокрытие или искажение доказательств, незаконное влияние на других фигурантов, препятствование следствию или совершение других правонарушений.

Прокуратура говорит, что тщательно изучит все другие основания после провозглашения судом полного текста постановления апелляционного суда, который состоится 29 мая.

Владимир Замана ранее занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18.02.2012 – 19.02.2014). В день увольнения его с должности начгенштаба бывший в то время президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

22 февраля 2014 года Верховная Рада назначила Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", Замана был задержан 25 февраля 2019 года. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины - государственная измена. Замана подозревается в целенаправленном сокращении численности вооруженных сил и военкоматов, что осложнило мобилизацию после начала вооруженной агрессии России на востоке Украины.

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