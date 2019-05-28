​Против Зеленского подали новый иск в Верховный суд: в чем суть

В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмену назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

Речь идет об указе президента Владимира Зеленского от 21 мая №304 / 2019, сообщают в суде.

Заявление подано в канцелярию суда 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19.

В течение 5 дней со дня подачи исков будет вынесены решения о следующих процессуальные действия, отметили в суде.

Как сообщал "Апостроф", на сайте президента появилась петиция, требующая отправить в отставку главу АП Андрея Богдана.