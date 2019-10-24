Украина добилась в Европе важной победы над Россией по Крыму

Апелляционный суд в Париже стал на сторону украинского государственного Ощадбанка в споре против России по делу возмещения убытков банку вследствие оккупации Крыма.

Об этом сообщил у себя в Facebook глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Он отметил, что вследствие данного решения Россию обязали возместить убытки украинскому банку в размере 1,3 млрд долларов с компенсацией за просрочку.

"Парижский Апелляционный суд огласил решение по результатам заседания 8 октября 2019 по заявлению Российской Федерации к Ощадбанку. Этим заявлением РФ пыталась остановить исполнение решения международного Арбитража от 26 ноября 2018 года. Решение было принято по иску Ощадбанка против РФ о возмещении убытков, причиненных банку Россией в результате оккупации АР Крым. На общую сумму 1,3 млрд долларов США плюс около 100 тысяч долларов США за каждый день просрочки платежа", - заявил он.

Также функционер рассказал и об аргументах российской стороны, которые касались защиты прав ответчика за границей. Апелляционный суд во Франции не посчитал эти аргументы достаточно весомыми для отмены решения первой инстанции.

"Основным аргументом РФ было то, что в случае принудительного исполнения указанного арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают имущество государства, Российской Федерации могут быть причинены материальный ущерб и нарушены ее права", - написал глава Ощадбанка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в украинском госбанке сообщили, что решение международного суда по спору между Ощадбанком и Россией может быть принудительно исполнено, то есть, средства конфискованы, в 154 иностранных государствах.