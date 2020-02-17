Мэра-сепаратиста на Донбассе отправили домой: подробности судебного решения

Суд отправил под круглосуточный домашний арест мэра Светлодарска Анатолия Брехунца, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

"По ходатайству прокуратуры Донецкой области Светлодарскому городскому голове, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, Краматорским городским судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

Отмечают, что в мае 2014 года мэр Светлодарска внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал за вопрос о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности так называемой ДНР. Из-за этого ему сообщили о подозрении.

На сайте Светлодарского горсовета указано, что с 2010 года городским головой Светлодарска является Анатолий Брехунец. Согласно электронным декларациям на сайте НАПК, Брехунец занимал эту должность еще и в 2019 году.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывший "мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины и вернулся на подконтрольную Украине территорию.