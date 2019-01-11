Выдрали кусок елки: в сети показали фото новогоднего вандализма в Крыму

В сети опубликовали фото последствий деятельности вандалов над елкой в оккупированном Россией Крыму. Новогоднее дерево в очередной раз обокрали.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

На этот раз хулиганы добрались до главной елки в центре города Алушта. Новогоднее дерево повредили, а также украли украшения.

"Не успел Новый год наступить, как испоганили украшения на нашей елке! Оборвали гирлянду, выдрали кусок елки и сорвали снежинку. Это не отдыхающие. Это новые соотечественники из Замостья", - написала блогер.

Как сообщал "Апостроф", в Новый год 2017-208 также воровали игрушки. Тогда в оккупированном Россией городе Севастополь украли много игрушек, которыми украшали городские елки. А в сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украине на примере оккупированной Ялты. Также жители аннексированного Крыма развеселили абсурдными фото с празднования Рождества.