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Из-за теракта в Новой Зеландии Facebook ужесточит правила онлайн-трансляций

суббота, 30 марта 2019, 21:10

Компания Facebook заявила, что ужесточит правила проведения трансляций в соцсетях из-за расстрела людей в мечетях Новой Зеландии.

Об этом сообщает агентство AFP.

В компании отметили, что также запретят на своих платформах (включая Instagram) распространение высказываний в поддержку белого национализма и сепаратизма.

"После террористической атаки мы предпринимаем три шага: ужесточаем правила использования Facebook Live, усиливаем борьбу с ненавистью на наших платформах и поддерживаем новозеландское сообщество", - заявила главный операционный директор компании Шерил Сэндберг.

Теперь трансляции в Facebook не смогут вести люди, которые ранее нарушали стандарты социальной сети.

Кроме того, планируется больше вкладывать в программное обеспечение для быстрой идентификации изображений и видео с демонстрацией насилия, чтобы предотвратить их распространение или повторную публикацию.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии произошел теракт - открыли стрельбу, в результате которой погибли 49 человек. Также известно, что преступник проводил онлайн-трансляцию теракта в соцсети Facebook.

Как сообщал "Апостроф", в социальной сети Facebook вдобавок к запрету публикации изображений полового акта и обнаженного тела запретили обсуждение сексуальных предпочтений и даже эротические намеки.

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