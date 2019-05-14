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​Язык пушек и Донбасс: в ПЦУ пояснили, что не так с религиозной инициативой Зеленского

вторник, 14 мая 2019, 07:34
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Предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию не понравился текст обращения различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий, распространенный Владимиром Зеленским, поэтому иерарх отсутствует на видео.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

"По данным источников BBC в окружении Епифания, ему предлагали появиться на видео, однако он отказал. Иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что "говорить нужно не языком пушек", - пишет издание.

По словам собеседников, Епифаний волновался, что будет выглядеть так, как будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков.

Издание отмечает, что предстоятель церкви переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтениям в том, кто в ПЦУ главнее.

В то же время в пресс-службе ПЦУ в комментарии изданию "Украинская правда" рассказали, что готовы участвовать в межконфессиональной миротворческой деятельности.

"В течение более 20 лет наша Церковь является участником межконфессионального формата взаимодействия - Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, и в рамках Совета готова принимать активное участие в межконфессиональной миротворческой деятельности и способствовать деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что "так было неоднократно в прошлом при подготовке межконфессиональных обращений, которые всегда принимаются консенсусом".

"На встрече с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским Митрополит Епифаний сказал, что Православная Церковь Украины поддерживает усилия в приближении победы над агрессором и в установлении справедливого мира на временно оккупированных территориях", - рассказали в пресс-службе ПЦУ.

Также в ПЦУ добавили, что Церковь "как непосредственно, так и в рамках Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций всегда способствует соответствующим инициативам".

Как сообщал "Апостроф", почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет заявил о расколе в УПЦ и утверждает, что уполномоченный созвать собор.

Ранее сообщалось, что в сети активно обсуждают заявление патриарха Филарета в отношении митрополита Епифания, которого он якобы не пригласил почтить память священномученика Макария.

Также в Украине разгорается религиозный скандал между главой Православной церкви Украины Епифанием и бывшим главой Киевского патриархата Филаретом.

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