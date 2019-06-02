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Контрабанда и спорт: Саакашвили рассказал, как похудел и вылечился от депрессии

воскресенье, 02 июня 2019, 21:48
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили рассказал журналистам, как он похудел и справился со страшной болезнью.

Об этом сообщает ТСН.

Журналисты заметили, что политик сильно похудел и задали вопрос, сколько килограмм он сбросил.

"Я же по крышам бегал. Вы помните? Лучшая диета – бегаешь по крышам и теряешь. Где-то килограмм 25-30", - ответил он.

Также Саакашвили заявил, что начал худеть, когда потерял украинское гражданство и был выдворен из страны.

"Я был где-то в США, я реально решил для себя – у меня была депрессия, стресс - и я сказал, что на зло своим врагам сейчас буду иметь супер вид. Я сначала начал меньше есть, заниматься спортом, а после, когда меня арестовали уже в Киеве, я объявил голодовку. И более 10 килограммов потерял. Мне понравилось, но в тюрьму больше я не хочу! Голод – это нормально!", - рассказал экс-президент Грузии.

Кроме этого журналисты поинтересовались, как политик излечился от депрессии.

"Я в Нидерландах был, жил у родителей моей жены. Плюс я снимал квартиру в Амстердаме – три комнаты и дворик", - отметил он.

Однако на вопрос употреблял ли он антидепрессанты, ответил отрицательно.

"Нет, антидепрессанты это зло. Велосипед! Когда я сел в Амстердаме на велосипед, ты забываешь обо всем на свете. Амстердам – это королевство велосипедов", - заявил Саакашвили.

Кроме этого, журналисты поинтересовались, пробовал ли он в Нидерландах экстази. Но на такой вопрос бывший лидер Грузии также ответил отрицательно.

"Когда-то, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть много чего, что еще делать интересного...", - поделился политик.

Он подчеркнул, что в Нидерландах его поддерживали активисты и депутаты.

"Когда меня вывезли в Нидерланды и Польшу, на третий день приехали активисты из Закарпатья, привезли килограмм сала и ящики крепкой водки, самогона, и все нелегально провезли. Ездили депутаты - Парасюк, Семенченко, Деревянко, Лиза Богуцкая. Юля Тимошенко приезжала ко мне в Варшаву. С Юлей можно говорить семь часов подряд", - отметил Михеил Саакашвили.

Как сообщал "Апостроф", вернувшийся в Украину бывший президент Грузии Михеил Саакашвили поделился воспоминанием о встрече с бывшим гарантом Украины Петром Порошенко в Европе.

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