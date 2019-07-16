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Не лучше Гитлера: КСУ вынес суровый вердикт коммунизму

вторник, 16 июля 2019, 21:31
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Во вторник, 16 июля, Конституционный суд Украины в своем решении о признании конституционным закона о декоммунизации заключил, что коммунистический и нацистский режимы "были одинаковыми".

Об этом говорится в решении суда о признании конституционным закона о декоммунизации.

"Право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений не является абсолютным, а его осуществление может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка", – говорится в решении суда.

По мнению судей КСУ, коммунистический режим был одинаковым с нацистским "по своей преступной сущности".

"Названные режимы категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства, преследовали ее сторонников и препятствовали украинскому национальному возрождению", – отмечается в решении суда.

Кроме того отмечается, что коммунистический режим, так же как и нацистский режим, нанес непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществлял тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии.

"Как следствие, несколько поколений украинцев жили в атмосфере всеобъемлющего страха при отсутствии свободы, находились в условиях произвольного ограничения гражданских, политических и других прав и свобод", - говорится в сообщении.

Суд также считает, что "красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал про запущенную в Украине деколонизацию, которая является продолжением декоммунизации.

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