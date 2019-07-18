В Украине подорожает обучение на популярных специальностях: список

В 2020 году в Украине повысится стоимость обучения на контракте на популярных специальностях в высших учебных заведениях.

Об этом сообщает УНН.

Отмечают, что уже сейчас проект постановления Кабинета министров Украины "О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости" проходит стадию согласования. Окончательное решение будет приниматься Кабмином.

Планируется, что университетам установят предел, ниже которого они не смогут опустить цену на контракт.

"Каждый учреждение высшего образования ежегодно получает государственное финансирование на подготовку студентов за средства государственного бюджета. От этого рассчитывается усредненный показатель для учреждения высшего образования для подготовки одного студента. В дальнейшем определяется, что минимальная цена в 2020 году должна составить 60%, в 2021 году - 70 %, в 2022 году - 80% от средней стоимости подготовки одного студента за средства государственного бюджета ", - отмечается в пресс-службе Министерства образования и науки.

Установить минимальную цену предлагается для 31-ой из более 120 специальностей, которые не являются дефицитными на рынке труда.

"Филология";

"Экономика";

"Политология";

"Психология";

"Социология";

"Журналистика";

"Менеджмент";

"Маркетинг";

"Учет и налогообложение";

"Право";

"Международные отношения";

"Медицина";

"Ветеринария" и другие.

"Причиной определения минимальной стоимости обучения на контракте стало то, что в 2018 году из государственного бюджета было профинансировано подготовку одного студента в размере 39 тысяч гривен, а в 2019 году прогнозный показатель составляет 44,4 тысячи гривен. В то же время средний показатель стоимости подготовки студентов за средства физических/юридических лиц в учреждениях высшего образования в 2018 году составлял 28 тысяч гривен, что около 70% себестоимости обучения", - отметили в Минобразования.

Поэтому, заниженная стоимость обучения на контракте влияет на формирование фонда заработной платы для преподавателей, обновление материально-технической базы, и, как следствие, - качество предоставления образовательных услуг.

В случае введения этого принципа в учреждениях высшего образования государственной формы собственности стоимость обучения увеличится не более чем на 10-25% от текущей стоимости.

"Ведь в таких заведениях как Киевский национальный университет Т.Г. Шевченко, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Луцкий национальный технический университет, Национальный авиационный университет, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Национальный университет пищевых технологий, Одесская юридическая академия, Тернопольский национальный экономический университет, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича и некоторых других стоимость обучения контрактного студента уже есть выше минимальной определенной порядком", - говорится в сообщении.

Но, например, в Университете таможенного дела и финансов, Украинская академии книгопечатания, Одесской национальной академии пищевых технологий, Национальном университете "Львовская политехника" и других на отдельные определенные специальности стоимость обучения вырастет на 30-40%, поскольку сейчас разница в стоимости обучения за средства госбюджета и физических/юридических лиц является существенной.

Важно, что минимальная стоимость обучения не может превышать три среднемесячные заработные платы в регионе, где находится учреждение высшего образования.

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