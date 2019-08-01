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Топ-пропагандист Путина "засветился" в оккупированном Крыму: опубликованы фото

четверг, 01 августа 2019, 20:04
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В оккупированном РФ Крыму заметили российского пропагандиста и телеведущего Дмитрия Киселева.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Его увидели в виноградо-винодельческом комбинате пищевой промышленности на Южном берегу Крыма "Массандра", в одноименном поселке.

"Киселев в Массандре присматривал, чтобы свиснуть хорошего в подвалах... а все уже и так сперли до него", - прокомментировала блогер визит Киселева на полуостров и опубликовала его фото.

Напомним, в аннексированном Крыму российские пропагандисты попали впросак с фото офицеров Нацгвардии Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе заметили российского пропагандиста, ведущего телеканала "Россия 1" Евгения Попова, который приехал, чтобы снять репортаж о ситуации в районе Станицы Луганской.

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