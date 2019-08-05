Собирались привезти 100 тыс. боевиков: всплыли детали опасного плана России против Украины

Сторонники России во время Революции Достоинства предлагали экс-президенту Украины Виктору Януковичу привезти 100 тысяч боевиков и устроить на Майдане бойню.

Об этом сообщает политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

"На форуме "Донузлав-2019" был не только Сергей Марков, но и главред сепаратистского NewsFront Константин Кнырик, который слил очень интересную информацию о событиях зимы 2013-14", - написал эксперт.

Он также процитировал слова Кнырика. На форуме сепаратист рассказал, как тогда развивались события:

"Перед началом Майдана я встречался с покойным председателем фракции "Партии регионов" Чечетовым. Мы предлагали ему крайне примитивные сценарий, понимая, что будет происходить дальше. Мы предлагали ему привезти порядка 100 000 человек, - тех, кто выступает за союз и дружбу с Россией, русских людей, живущих на Украине, и выставить их на Майдане раньше, чем туда придут американские проплаченные силы. Именно в тот момент, когда Янукович не подпишет эту ассоциацию. Я понимал, что возможны столкновения, но при столкновениях действия правоохранительных органов по наведения порядка этими всеми "пиарщиками", которых мы привыкли называть "международным сообществом", никак не должны быть раскручены как разгон протестующих. Разогнал бы и тех, и тех, и обосновали бы очень просто - не допустить кровопролития. И это все бы закончилось, и мы были готовы на такой сценарий. Знаете, что мне было сказано: "Слушай, чего ты паришься? У нас "Беркут", внутренние войска, две недели - все порешаем". К сожалению, итогом жизни этого человека стало, что он выпал из окна. Сам или не сам - не знаю".

Голобуцкий подчеркнул, что Чечетов сам ничего не решал.

"А вот информация о 100 тысячах готовых к жесткому противостоянию боевиков, которые чуть позже захватили власть в Донецкой и Луганской областях и сформировали ЛДНР - это уже интереснее. Так понемногу и набирается доказательный материал для трибунала", - подытожил политтехнолог.

Как сообщал "Апостроф", активистов во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, разгонял бывший заместитель командира полка киевского "Беркута" полковник Сергей Кусюк.