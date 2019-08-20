Остались без ног: волонтеры поделились впечатляющими историями двух ветеранов АТО

Ветераны АТО с ампутациями Дмитрий Котов и Сергей Храпко прыгнули с парашютом.

Об этом сообщают в группе фонда "Вернись живым" в Facebook.

Украинские воины преодолели четыре тысячи метров от неба к земле. По словам волонтеров, это пример сверхчеловеческого мужества и силы.

Сергей Храпко воевал в 30-й ОМБр. В 2015 году он попал под минометный обстрел на Светлодарской дуге, когда вместе с собратом спасал раненого. Сергей потерял руку и ногу, пережил около 20 операций, впоследствии стал на протез и продолжает жить активной жизнью: занимается спортом, участвует в "Играх непокоренных", помогает жене по хозяйству и воспитывает детей.

Дмитрий Котов ушел на войну в составе 25-го батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр. В 2016 году в районе Светлодарской дуги он подорвался на вражеской мине, в результате чего лишился обеих ног. Мужчина прошел реабилитацию, научился ходить на протезах и дважды участвовал в марафонах морской пехоты США. В этом году Дмитрий уже второй раз собрал товарищей, вместе с которыми покорил гору Говерлу. Для него этот прыжок с парашютом уже второй.

"Ветераны на собственном примере показывают: жизнь после войны существует. А мы - не перестаем гордиться ими и поддерживать тех, кто до сих пор защищает нас на передовой", - прокомментировали волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", в Бердичеве Житомирской области избили ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за то, что он защищал Украину и воевал против России.