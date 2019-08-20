Скандал вокруг оскорбления журналистки "слугой народа" показали жесткой фотожабой

Украинцы продолжают обсуждать скандал с оскорблением журналистки издания "Новое время" Ольги Духнич будущим народным депутатом от партии "Слуга народа" Максимом Бужанским.

На Facebook-странице "Баба і кіт" была опубликована соответствующая фотожаба.

Кроме того, в комментариях пользователи также сравнивают скандалы с журналистами, которые проходили с участием представителей "прошлой власти", с нынешним.

Напомним, будущий народный депутат Максим Бужанский назвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой". Гнев нардепа вызвало интервью главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова изданию "Новое время", которое проводила Духнич. Сама журналистка призвала не реагировать на его заявление: "Не кормите в общественных местах троллей, клоунов, голубей и депутата Бужанского".

Как сообщал "Апостроф", в июле в Трускавце Бужанский отличился оскорблениями в адрес известного эксперта.