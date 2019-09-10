Скандал с американским шпионом в Кремле показали меткой карикатурой

В сети опубликовали смешную карикатуру на ситуацию с американским шпионом Олегом Смоленковым в Кремле.

Картинку разместило издание Deutsche Welle.

Автор карикатуры Сергей Елкин изобразил на ней президента России Владимира Путина. Глава РФ якобы говорит: "Кто-то из ближнего круга сливает информацию". Также в руках он держит бумагу с надписью "Секретно". На фоне нарисован двуглавый орел (герб РФ).

Напомним, ранее стало известно, что сотрудник управления делами президента России Владимира Путина, Олег Смоленков, который пропал в 2017 году в Черногории, мог быть шпионом Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал "Апостроф", топ-менеджер одного из предприятий российской корпорации "Ростех" Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя по запросу США из-за обвинений в шпионаже.