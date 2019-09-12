Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове: подробности и фото

Правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к избиению и изнасилованию 12-летней девочки в Индустриальном районе Харькова. Его отвезли в отделение полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Насильником оказался безработный 34-летний харьковчанин. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Разоблачили мужчину сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции. Проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове полиция расследует факт избиения и изнасилования малолетней девочки. 12-летняя школьница находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.