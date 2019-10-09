Путину и нападать не надо: сеть взбудоражили стычки между полицией и ветеранами АТО на Донбассе

Пользователи интернета обсуждают конфликт правоохранителей с добровольцами на Донбассе во время разведения сил.

Об этом пишут в социальных сетях.

Пользователи отметили, что такие действия с обоих сторон могут спровоцировать гражданский конфликт или войну. Также ситуацию назвали странной, а некоторые даже безвыходной. В сети высказались и о возможном будущем Майдане.

Напомним, изначально полицейские отказывались пропускать участников акции "Последний блокпост". Потом полицейский единожды выстрелил в воздух.

Из-за стычек ветеранов с полицией на блокпосту образовалась большая очередь. Сейчас здесь начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции.

Как ранее сообщал "Апостроф", разведение сил в Золотом, которое планировалось на понедельник, 7 октября, перенесли на два дня позже