RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
10:56
На Кубе впервые за долгие годы избрали президента: фото и видео
10:50
Теряется справедливость суда: юрист заявил об отсутствии аргументов для заключения Пашинского в СИЗО
10:06
Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
07:39
Смелый вызов: реакция сети на 14-часовой марафон Зеленского
07:15
Хэллоуин-2019: 10 креативных блюд и закусок к празднику
00:26
Кто будет послом в США: Зеленський дал четкий ответ
00:02
Агрессия в Керченском проливе: в Украине сделали громкое заявление по переговорам с Россией

10 октября

22:55
Зеленский назвал странную "причину" начала войны на Донбассе: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путину и нападать не надо: сеть взбудоражили стычки между полицией и ветеранами АТО на Донбассе

среда, 09 октября 2019, 16:02
переглянути новину українською

Пользователи интернета обсуждают конфликт правоохранителей с добровольцами на Донбассе во время разведения сил.

Об этом пишут в социальных сетях.

Пользователи отметили, что такие действия с обоих сторон могут спровоцировать гражданский конфликт или войну. Также ситуацию назвали странной, а некоторые даже безвыходной. В сети высказались и о возможном будущем Майдане.

Напомним, изначально полицейские отказывались пропускать участников акции "Последний блокпост". Потом полицейский единожды выстрелил в воздух.

Из-за стычек ветеранов с полицией на блокпосту образовалась большая очередь. Сейчас здесь начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции.

Как ранее сообщал "Апостроф", разведение сил в Золотом, которое планировалось на понедельник, 7 октября, перенесли на два дня позже

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Кабминовская пятилетка: как правительство планирует сделать украинцев богаче

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав

Обнаружить и уничтожить: в Украине создали интел­лекту­альное оружие

Мокрое потепление: синоптики порадовали погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: