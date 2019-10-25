RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 октября

16:40
Элтон Джон назвал Мадонну противной и неблагодарной из-за слов о Леди Гаге
16:02
Любовь в чистом виде: украинская певица показала нежное фото с новорожденной дочерью
15:32
Мог это делать при Наде: муж Дорофеевой признался, что флиртовал с девушками
15:28
Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA
15:02
Женщина обнаружила у себя рак груди благодаря экспонату в музее
14:05
Пухлый друг и жирная курочка: Тодоренко странно поздравила Топалова с днем рождения
13:52
Тина Кароль выпустила клип к новой судьбоносной песне "Иди на жизнь"
13:25
"Динамо" оказалось в центре громкого скандала из-за трансфера Ярмоленко: детали
13:15
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон застали за поцелуями с таинственным незнакомцем: фото
12:42
Полякова блеснула шикарной фигурой и рассказала, как похудела
12:28
Каменских выпустила новый эпатажный клип: и это нормально, если вы ничего не поняли
11:55
Анджелина Джоли рассказала о риске рака, удалении груди и дала совет женщинам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

МАУ объявила об отмене множества рейсов из "Борисполя": что делать с билетами

пятница, 25 октября 2019, 16:45
переглянути новину українською

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" обещают разные способы компенсации пассажирам, купивших билеты на отмененные рейсы.

Об этом сообщил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне в эфире ObozTV.

МАУ сокращает программу полетов из аэропорта "Борисполь" с 16 ноября на весь зимний сезон навигации. В связи с отрицательной рентабельностью будут прекращены рейсы в Амман, Минск и Ригу. Воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев-Бангкок-Киев будет снижена до трех еженедельных рейсов.

Тем пассажирам, которые приобрели билеты через сайт МАУ, мобильное приложение, кассы авиакомпании или колл-центр МАУ, советуют обратиться за компенсацией по тем же каналам коммуникации, по которым они покупали билет. "Они могут проверить, вошел ли их рейс в число отмененных и сразу могут получить необходимую консультацию, что компания для них приготовила – пересадку, компенсацию и так далее", – рассказал Дыхне.

Пассажиры, которые покупали билеты через турагентства или другие каналы коммуникации, должны обратиться в место покупки и оставить свои контактные телефоны или электронную почту. После этого компания свяжется с покупателями, чтобы решить вопрос по перелету.

"Для пассажиров сокращенных рейсов на тех направлениях, где компания имеет аналогичный рейс, мы пересаживаем на ближайший рейс, который мы делаем. Если нет альтернативного рейса для пассажира, будут 100% компенсированы деньги, которые он уплатил за билет, и предложены варианты решения", – уточнил президент МАУ.

Как ранее сообщал "Апостроф", иностранные пассажирки Международных авиалиний Украины в аэропорту Борисполя с трудом попали на свой самолет.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Речь идет о миллиардах: кого лишат пенсий и субсидий

Здоровье как привычка: чему поучиться у миллениалов

Волны против "Азова": конгрессмены США объявили Украине информацион­ную войну

"Богатые" заплатят за бедных: Кабмин вводит новые правила начисления субсидий

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: