МАУ объявила об отмене множества рейсов из "Борисполя": что делать с билетами

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" обещают разные способы компенсации пассажирам, купивших билеты на отмененные рейсы.

Об этом сообщил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне в эфире ObozTV.

МАУ сокращает программу полетов из аэропорта "Борисполь" с 16 ноября на весь зимний сезон навигации. В связи с отрицательной рентабельностью будут прекращены рейсы в Амман, Минск и Ригу. Воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев-Бангкок-Киев будет снижена до трех еженедельных рейсов.

Тем пассажирам, которые приобрели билеты через сайт МАУ, мобильное приложение, кассы авиакомпании или колл-центр МАУ, советуют обратиться за компенсацией по тем же каналам коммуникации, по которым они покупали билет. "Они могут проверить, вошел ли их рейс в число отмененных и сразу могут получить необходимую консультацию, что компания для них приготовила – пересадку, компенсацию и так далее", – рассказал Дыхне.

Пассажиры, которые покупали билеты через турагентства или другие каналы коммуникации, должны обратиться в место покупки и оставить свои контактные телефоны или электронную почту. После этого компания свяжется с покупателями, чтобы решить вопрос по перелету.

"Для пассажиров сокращенных рейсов на тех направлениях, где компания имеет аналогичный рейс, мы пересаживаем на ближайший рейс, который мы делаем. Если нет альтернативного рейса для пассажира, будут 100% компенсированы деньги, которые он уплатил за билет, и предложены варианты решения", – уточнил президент МАУ.

Как ранее сообщал "Апостроф", иностранные пассажирки Международных авиалиний Украины в аэропорту Борисполя с трудом попали на свой самолет.