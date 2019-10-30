Сын генерала со связями: в сети раскрыли данные про задержанного в Киеве взяточника из НБУ

Чиновник Национального банка Украины, которого во вторник, 29 октября, задержали на взятке в 50 тысяч долларов, Александр Бевз оказался сыном бывшего начальника ГУ МВД в Киевской области.

Об этом сообщил Telegram-канал инсайдерской информации Шаурма Зеленского.

“Задержанный СБУ со взяткой работник НБУ Александр Александрович Бевз является сыном генерала Александра Ананьевича Бевза бывшего начальника ГУ МВД в Киевской области, который является кумом "застрелившегося" двумя выстрелами в голову Юрия Федоровича Кравченко (возможно задержанный его крестник) и близким другом бывшего Президента Украины Леонида Кучмы", - сказано в сообщении.

По информации канала, дядей задержанного является еще один генерал МВД - Валерий Ананьевич Бевз, который был причастен к делу Гонгадзе. Также Валерий Бевз был близким соратником Петра Симоненко, народным депутатом от компартии и одним из главных "спонсоров" КПУ.

Как сообщал "Апостроф", раньше полиция совместно с сотрудниками Генрокуратуры задержала на взятке топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер".