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Готовы ко всему: появились яркие фото с бойцами ВСУ после разведения сил на Донбассе

среда, 06 ноября 2019, 13:56
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Фото: НачШтабу/Twitter

Появились яркие фото новых позиций ВСУ после разведения сил на Донбассе, расположенных в окрестностях Золотого.

Соответствующие впечатляющие фото опубликованы в Twitter-аккаунте "НачШтабу".

На кадрах можно увидеть рассветы, от которых, как можно заметить, веет ноябрьским холодом. Также на снимке можно увидеть походный душ, который оперативно соорудили украинские военнослужащие, перебравшись на новые позиции.

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Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео наглой провокации боевиков с разведением сил на Донбассе. Так, боевики произвели запуск ракеты белого цвета, свидетельствующей о готовности к разведению сил в районе Петровского, пытаясь тем самым сорвать процесс разведения.

Больше читайте в материале "Апострофа": Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам.

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